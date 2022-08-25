В Армении солдатам-срочникам разрешат покупать досрочную демобилизацию. Законопроект Минобороны страны позволит завершить службу примерно за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Это около 60 тысяч долларов.

Нововведение должно стимулировать процесс внедрения профессиональной службы, отметили в военном ведомстве страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.