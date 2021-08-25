В Японии закрыли американские горки из-за опасности для посетителей

В Японии закрыли самую быструю американскую горку в мире из-за травм у посетителей. На этом аттракционе вагончики могут разгоняться до 180 километров в час меньше чем за две секунды. При этом пассажиры испытывают перегрузки сравнимые с теми, что выдерживают космонавты во время запуска ракеты.

Диаметр мертвой петли на этой горке около 40 метров. Люди фактически падают с высоты больше 10 этажей. В итоге у четырех посетителей парка были зафиксированы компрессионные переломы позвоночника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.