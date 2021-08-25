Жительница Черногории выиграла 300 евро на чемпионате по лежанию

Деньги за "ничегонеделание" получила жительница Черногории. Она победила в чемпионате по ленивому лежанию. По условиям, участники занимают матрасы под открытым небом, укутываются пледами и лежат.

Можно читать, говорить по телефону, есть и пить. Победительница провела так целых 117 часов, то есть больше четырех суток, выиграла 300 евро. Судя по кадрам, даже интервью телеканалам она давала лежа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.