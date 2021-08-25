В Японии закрылись американские горки с самым быстрым разгоном в мире

В Японии закрыли самую быструю американскую горку в мире из-за травм у посетителей. На этом аттракционе вагончики могут разгоняться до 180 километров в час меньше чем за две секунды.

При этом пассажиры испытывают перегрузки, сравнимые с теми, что выдерживают космонавты во время запуска ракеты. Диаметр мертвой петли на этой горке около 40 метров, то есть люди фактически падают с высоты больше 10 этажей.

У четырех посетителей парка были зафиксированы компрессионные переломы позвоночника. После этого власти начали расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.