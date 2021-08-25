Новости мира: дым от лесных пожаров в Калифорнии добрался до Невады

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Дым от лесных пожаров в Калифорнии добрался до Невады. Из-за смога в Штате отменяют рейсы и закрывают школы. Местных жителей просят оставаться дома – уровень вредных веществ в воздухе значительно превышает норму. А в Калифорнии эвакуировали уже более 40 тысяч человек. Пожар, у которого даже есть название – "Калдор" – выжег более 400 квадратных километров. Из-за дыма небо над озером Тахо, которое находится на границе штатов Калифорния и Невада, приобрело неестественный оранжевый цвет.
Бразилия высыхает. За 30 лет страна потеряла 15 процентов пресной воды. Такие данные получили ученые, которые обработали десятки тысяч спутниковых снимков. Площадь водной поверхности Бразилии оценивают примерно в 16 миллионов гектаров. В 91 году реки занимали почти 20 миллионов гектаров. Связывают тенденцию, в первую очередь, с изменением климата. В Бразилии сосредоточено 12% запасов пресной воды на планете.
Олимпийское спокойствие и скорости показал польский депутат на границе с Белоруссией. Он хотел передать афганским мигрантам, которые оказались в изоляции, лекарства, но там выставлены кордоны. Мужчина успешно преодолел несколько пограничников, а затем оказался в плотном оцеплении, которое прорвать уже не смог. Кадры эти посмотрели во всем мире. Синий мешок с лекарствами в итоге так и остался в Польше, а мигранты продолжают ждать гуманитарную помощь.
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