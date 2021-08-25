Новости мира: в Ватикане обсуждают возможный уход Папы Римского

Католики всего мира обсуждают появившиеся слухи о возможном уходе папы Римского Франциска. Весьма авторитетные итальянские издания пишут, что после того, как глава католической церкви перенес операцию, он решил, что здоровье не позволяет ему исполнять свои обязанности. В Ватикане эту информацию пока не комментируют, но специалисты говорят – никакой официальной реакции может не быть до самого последнего момента. Ведь подобные решения Папа принимает единолично.

Российская военная авиация эвакуирует из Афганистана более 500 наших соотечественников. Об этом сообщили в Минобороны. В операции задействуют 4 военно-транспортных самолета. Тем временем, в Кабуле тысячи человек продолжают осаждать аэропорт. Воздушный транспорт остается единственным способом покинуть Афганистан. При этом коммерческие авиарейсы из аэропорта перестали вылетать еще 16 августа. Остались только эвакуационные. Удивительно, но относительный порядок в аэропорту обеспечивают и члены запрещенной в России террористической организации "Талибан", и солдаты НАТО. Боевики контролируют подъездные дороги и не дают приблизиться к воздушной гавани новым толпам беженцев. Военные же охраняют само здание аэропорта и летное поле. Вывозят натовцы в первую очередь граждан Афганистана, работавших в посольствах, на военных базах и в некоммерческих организациях. Считается, что при власти "Талибана" им грозит опасность. Завершить эвакуацию нужно до конца месяца. После 31 августа боевики планируют запретить вылеты.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал старт строительству промышленного комплекса. Он по золотому желобу отправил в фундамент будущего цеха золотую памятную капсулу, а после сбросил туда же несколько лопат цемента. Лопата тоже выглядела золотой. Пользователи соцсетей даже выразили удивление: почему же цемент оказался самым что ни на есть обычным?