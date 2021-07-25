Новости мира: протесты во Франции и наводнение в Бельгии

Французы бастуют против ковид-паспортов, которые хотят ввести с августа. На акции в Париже собирались более 160 тысяч человек. Демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками.

Бельгию снова затопило из-за сильных ливней. На этот раз наводнения начались в южной части страны. В провинции Намюр десятки машин смыло потоками воды на железную дорогу.

Впервые за многие годы на юге ЮАР выпал снег. И пришли рекордные для африканской зимы холода. В Кимберли было почти минус 10. В Йоханнесбурге температура падала ночью до минус 7. Об этом и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.