25 июня, 15:30В мире
Месси назвал особенным свой 36-й день рождения
Футболист Лионель Месси приехал на стадион родного города Росарио в свой день рождения. В городе в этот день подсветили памятник национальному флагу Аргентины, а рядом с монументом появилась проекция спортсмена.
После Месси поблагодарил всех за поздравления в соцсетях. В субботу, 24 июня, аргентинцу исполнилось 36 лет. Он назвал этот день рождения особенным, потому он первый после победы на чемпионате мира.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.