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В мире

Принц Гарри планировал записать подкаст с Путиным и Трампом о детских травмах – СМИ

Принц Гарри планировал записать подкаст с Путиным и Трампом о детских травмах – СМИ

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Принц Гарри хотел взять интервью у Владимира Путина, экс-президента США Дональда Трампа и главы корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марка Цукреберга. Сын Карла III готовил подкаст об отцовстве и хотел обсудить со знаменитостями их детство.

Он хотел понять, как взаимоотношения с родителями и детские впечатления влияют на формирование личности. Подкаст записывался для одного из сервисов потокового аудио, но так и не стал реальностью.

Продюсеры, которые должны были помогать принцу, восторгов от проекта не испытывали. А вскоре и вовсе расторгли с ним контракт, объяснив, что его идею практически невозможно реализовать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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