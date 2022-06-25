Новости мира: акции протеста в США и столкновения с мигрантами в Испании

В США начались массовые акции против запрета абортов. Несогласные пришли к зданию Верховного суда в Вашингтоне. Несколько тысяч человек отстаивают право женщин выбирать, становиться ли матерью или нет.

Активист движения за права женщин Фредерик Дуглас влез на самый верх моста в Вашингтоне. Оттуда он запустил дымовую шашку. Также он призвал других мужчин выйти на улицы. Решение Верховного суда, отменившее право женщин на аборт, вызвало немалый резонанс не только среди граждан США.

Почти 2 тысячи мигрантов из Африки, вооруженные крюками и палками, бросились на штурм испанской границы. Им противостояли марроканские силы безопасности и испанские пограничники. Они попытались оттеснить нападавших. Многие мигранты были ранены, 18 жертв. Некоторые погибли из-за падения с ограждения

Сильнейший ливень обрушился на столицу Казахстана, город буквально затопило потоками воды. Непогода бушевала почти весь день. Она стала причиной не только бурных потоков на дорогах и тротуарах.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.