ВСУ перебрасывает подразделения под Лисичанск и Северодонецк

ВСУ перебрасывает свои подразделения под Лисичанск и Северодонецк. Такие данные озвучили в народной милиции ЛНР.

По сведениям ведомства, в Киеве приняли решение снять со всех фронтов максимальное количество резервов и перебросить их из Одессы, Чернигова и других городов на удержание Краматорска со Славянском. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.