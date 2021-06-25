В Сан-Марино не зафиксировали ни одного случая заболевания COVID-19 за неделю

В Сан-Марино не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом за неделю. В стране проживают 34 тысячи человек.

80% населения вакцинировалось "Спутником V" еще в мае 2021 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.