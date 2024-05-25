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25 мая, 16:30

В мире

Новости мира: Международный суд ООН обязал Израиль прекратить бои в Рафахе

Новости мира: Международный суд ООН обязал Израиль прекратить бои в Рафахе

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Международный суд ООН обязал Израиль прекратить бои в Рафахе. Также он охарактеризовал гуманитарную ситуацию в Газе как катастрофическую и предписал открыть пограничный переход для срочной доставки помощи. В ответ в совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля утверждается, что Израиль не проводит в районе Рафаха военной операции, которые могут привести к гибели палестинского гражданского населения.

В Ватикане папа Римский одобрил канонизацию британского подростка за чудо исцеления, которое произошло уже после его смерти. Карло Акутис станет единственным святым, который жил уже в XXI веке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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