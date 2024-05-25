Новости мира: Международный суд ООН обязал Израиль прекратить бои в Рафахе

Международный суд ООН обязал Израиль прекратить бои в Рафахе. Также он охарактеризовал гуманитарную ситуацию в Газе как катастрофическую и предписал открыть пограничный переход для срочной доставки помощи. В ответ в совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля утверждается, что Израиль не проводит в районе Рафаха военной операции, которые могут привести к гибели палестинского гражданского населения.

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