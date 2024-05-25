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Новости

25 мая, 13:30

В мире

Новости мира: митинги против закона об иноагентах продолжились в Тбилиси

Новости мира: митинги против закона об иноагентах продолжились в Тбилиси

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В Грузии продолжаются митинги против закона об иноагентах. Марш стал самой крупной акцией в Тбилиси с 20 мая. На улицы вышли сотни человек. Протестующие требуют отпустить ранее задержанных демонстрантов.

Три стихии обрушились на города Мексики: жара, торнадо и наводнения. Два человека погибли из-за мощного смерча в Толуке, шторм валил деревья и столбы. А Пуэблу накрыло снежное наводнение после ливней и крупного града размером с теннисный мяч, на дорогах разлились реки. А в некоторых городах Мексики температура воздуха достигла выше 50 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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