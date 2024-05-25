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25 мая, 08:30

В мире

Новости мира: Международный суд ООН потребовал от Израиля прекращения действий в Рафахе

Новости мира: Международный суд ООН потребовал от Израиля прекращения действий в Рафахе

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Международный суд ООН потребовал от Израиля немедленного прекращения военных действий в Рафахе. Также коллегия судей потребовала открыть контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом для передачи гумпомощи. В свою очередь израильский МИД раскритиковал решение Международного суда ООН, заявив, что их страна не проводила военных действий в Рафахе, которые "могли бы ухудшить положение мирных жителей Газы.

Более 300 человек могут находиться под завалами после схода оползня в Папуа Новой Гвинее. Из-за смещения масс горных пород повреждены более тысячи зданий. Также оползень заблокировал дорогу к городу, где расположен золотой рудник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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