В Тбилиси частично парализована работа метро из-за большого скопления людей на станциях

В столице Грузии частично парализована работа метрополитена из-за большого скопления людей на станциях. На видео, опубликованном в Сети, видно, как огромная толпа медленно движется по переходу, вплотную друг к другу.

Причина коллапса – подготовка к празднованиям Дня независимости, который состоится 26 мая. Ряд центральных улиц Тбилиси перекрыты, жители массово пересели с автомобилей на метро. Ограничения снимут 27 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

