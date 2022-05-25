Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде

Губернатор штата Техас распорядился провести полное расследование стрельбы в школе. Накануне 18-летний американец застрелил больше 20 человек, 19 из которых – дети. Еще 13 детей и один взрослый, а также несколько полицейских были ранены. Они находятся в больнице.

В генконсульстве России в Хьюстоне сказали, что данных о пострадавших русскоязычных детях у них нет. Самого преступника застрелили полицейские.

СМИ передают, что перед тем, как заявиться в школу с пистолетом и штурмовой винтовкой, он выстрелил свою бабушку, она сейчас в больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.