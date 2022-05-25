В Финляндии сообщили о подозрении на первый случай заражения оспой обезьян

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Оспади, спаси". В ней телезрителям рассказывают, как развивается ситуация с оспой обезьян в разных странах.

Список стран, где обнаружена оспа обезьян, может пополниться в ближайшие часы. В Финляндии проверяют анализы заболевшего с подозрением на африканский вирус. Об этом сообщили в местной медслужбе.

Пока официально оспа обезьян зарегистрирована в 18 государствах. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболели в мире более 130 человек, еще около сотни дожидаются результатов анализов.

Вирус за последние сутки проник еще в несколько государств. Впервые его нашли в Объединенных Арабских Эмиратах и Дании. Сейчас власти заняты тем, что пытаются отследить цепочки заражений и изолировать даже контактных, в нескольких странах для них действует трехнедельный карантин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

