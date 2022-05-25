В Финляндии сообщили о подозрении на первый случай заражения оспой обезьян

14:00
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Оспади, спаси". В ней телезрителям рассказывают, как развивается ситуация с оспой обезьян в разных странах.
Список стран, где обнаружена оспа обезьян, может пополниться в ближайшие часы. В Финляндии проверяют анализы заболевшего с подозрением на африканский вирус. Об этом сообщили в местной медслужбе.
Пока официально оспа обезьян зарегистрирована в 18 государствах. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболели в мире более 130 человек, еще около сотни дожидаются результатов анализов.
Вирус за последние сутки проник еще в несколько государств. Впервые его нашли в Объединенных Арабских Эмиратах и Дании. Сейчас власти заняты тем, что пытаются отследить цепочки заражений и изолировать даже контактных, в нескольких странах для них действует трехнедельный карантин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: