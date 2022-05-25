Футбольные фанаты устроили массовые беспорядки в столице Албании

10 полицейских пострадали при разгоне футбольных болельщиков в столице Албании – Тиране. Беспорядки устроили сотни фанатов клубов "Рома" и "Фейеноорд", которые сыграют 25 мая в финале Лиги конференций.

Стражи порядка пытались предотвратить драку между фанатами, но в итоге толпа болельщиков набросилась на них. Полицейских атаковали палками и камнями. Чтобы разогнать толпу, пришлось применять слезоточивый газ. Порядка 60 самых буйных фанатов арестовали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

