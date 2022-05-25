Более 20 человек погибли при стрельбе в начальной школе в Техасе

Число жертв стрельбы в начальной школе Техаса увеличилось. Как сообщил сенатор штата, по последним данным, в городе Ювалд погибли 19 детей и двое взрослых.

В генконсульстве России в Хьюстоне сказали, что данных о пострадавших русскоязычных детях нет.

Самого преступника застрелили полицейские. Говорят, что это 18-летний местный житель, некий Сальвадор Рамос. СМИ передают, что перед тем, как заявиться в школу с пистолетом и штурмовой винтовкой, он выстрелил в свою бабушку. Женщина сейчас находится в больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.