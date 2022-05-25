В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян

Оспа обезьян вслед за Европой добралась до Объединенных Арабских Эмиратов, где выявили первый случай. Вирус уже проник в 17 стран. И хотя России среди них нет, в Госдуме предложили рассмотреть вопрос о возобновлении вакцинации.

Кроме того, СМИ вспомнили, что в США оспу обезьян предсказали еще год назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.