Число погибших при стрельбе в школе в Техасе увеличилось до 21

Число жертв стрельбы в начальной школе Техаса увеличилось. Как сообщил сенатор штата, по последним данным, в городе Ювалд погибли 19 детей и двое взрослых. В генконсульстве России в Хьюстоне сказали, что данных о пострадавших русскоязычных детях нет. Самого преступника застрелили полицейские. Говорят, что это 18-летний местный житель, некий Сальвадор Рамос. СМИ передают, что перед тем, как заявиться в школу с пистолетом и штурмовой винтовкой, он выстрелил свою бабушку, она сейчас находится в больнице. После этих событий президент Джо Байден, выступая в Белом доме, призвал бросить вызов оружейному лобби. Сам он неоднократно требовал ужесточения законодательства о продаже огнестрельного оружия.

По другой части Техаса ударили торнадо. Больше всего пострадал город Мортон, его накрыла гигантская воронка. Скорость ветра достигала 110 километров в час. Он с корнем вырывал деревья, валил опоры линий электропередачи, срывал крыши и разрушал дома. О пострадавших не сообщается. Сейчас шторм движется на восток. Власти предупреждают жителей об опасности и просят их найти убежище.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон объяснил свое задержание страхом властей страны. Его слова передали адвокаты. Додон уверен, что так Кишинев решил ударить по оппозиции, лишив ее руководства. И отвлечь внимание народа от серьезных проблем: кризиса в сельском хозяйстве, высоких цен и бедности.

Бывшего президента полиция задержала накануне на трое суток после обысков в его доме. Додона подозревают в коррупции, незаконном обогащении и в предательстве родины.



Лидер Северной Кореи оказал высокую и последнюю честь одному из последних маршалов Народной армии. Ким Чен Ын не только пришел на похороны военного, но и помог донести гроб. И даже заплакал во время церемонии прощания. Отмечают, что маршал Хен Чхоль Хэ считается одним из наставников Ким Чен Ына. Он сыграл ключевую роль в подготовке северокорейского лидера как руководителя государства.

В китайском городе Чанчжоу разбирают завалы на месте бывшего ресторана. Его уничтожил мощный взрыв. На кадрах видно, что от здания ничего не осталось. Работают пожарные и спасатели. Из-под обломков достали трех пострадавших. Их отправили в больницу. Однако под завалами могут находиться другие люди. Взрыв прогремел поздно вечером в двухэтажном доме. Причиной пока называют утечку бытового газа. Здание полностью разрушено. Также от взрывной волны пострадали соседние строения. Выбиты стекла в расположенных рядом лавках и магазинах.

В Риме вводят комендантский час из-за нашествия диких кабанов. Животные буквально заполонили город в поисках пищи. Они собираются в стаи по 30 голов, выходят из парков и бродят по улицам. Привлекают животных переполненные мусорные баки. Но кабаны не только грабят помойки, атакуют и людей. После участившихся случаев агрессивных нападений городские власти решили запретить ночные прогулки. Сейчас по оценке экологов, в Италии насчитывается более двух миллионов диких кабанов. Из них примерно 20 тысяч обитают в столице.