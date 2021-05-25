Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы для путешественников. Об этом сообщили в координационном совете. Попасть в страну можно будет с сертификатом о вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом либо только с отрицательным ПЦР. Сделать его нужно за 72 часа до пересечения границы.

В Индии нашли очередное осложнение коронавируса, впервые в стране зафиксировали "желтый грибок" в качестве последствия. В нескольких штатах говорят об эпидемии "черной плесени", есть случаи "белой". Оба вида приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Они поражают легкие и мозг, летальность может превышать 50 процентов. "Желтый грибок" вызывает сильные отеки. При этом 25 мая в Индии выявили минимальное число новых заболевших за 41 день – менее 200 тысяч человек.

В Японии усомнились в том, что сумеют снять режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу в срок. Многие настаивают на отмене Олимпиады, но правительство стоит на своем. Тем временем медицинская система Осаки работает на грани возможностей. Чтобы сбить темп заражений, открывают центры крупномасштабной вакцинации. За первый день их работы вакцину получились более семи тысяч человек. Прививают там только по предварительной записи.