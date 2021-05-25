Новости мира: в Куала-Лумпуре в тоннеле столкнулись 2 электрички

В столице Малайзии Куала-Лумпуре в железнодорожном тоннеле на большой скорости столкнулись 2 электрички. Один состав, к счастью, оказался пустым, его просто перегоняли в депо. А вот вторая электричка везла пассажиров. В результате столкновения пострадали около двухсот человек, однако жертв удалось избежать

На проходящем в Индианаполисе автомобильном шоу взорвался джип. Водитель на моторном стенде разогнал двигатель своего авто до критических оборотов, потом раздался громкий хлопок, и из под капота джипа вырвался столб огня. Водитель выскочил из кабины и побежал на безопасное расстояние, а обломки полетели в зрителей, но обошлось без пострадавших.

В Грузии демонстранты, выступающие против строительства гидроэлектростанции, переместились к зданию парламента. Протестующие утверждают, что возведение плотины на реке Риони приведет к затоплению десятков жилых домов, а сама стройка повлияет на климат и природный ландшафт. Правительство Грузии уже пошло на уступки и решило остановить возведение плотины на время дополнительных исследований. Но противники проекта говорят, что не разойдутся до тех пор, пока власти не расторгнут с турецкой компанией договор о строительстве.

Во французском Лилле болельщики одноименного футбольного клуба празднуют победу в чемпионате Франции. Это случилось в четвертый раз за всю историю команды и впервые за последние 10 лет. Фанаты вышли на улицы города и весьма эмоционально поздравляли друг друга с этим достижением любимой команды. В матче заключительного тура французской Лиги 1 "Лилль" на выезде обыграл "Анже" со счетом 2:1 и таким образом оформил чемпионство.

Власти штата Флорида запретили администраторам социальных сетей блокировать аккаунты участников избирательных кампаний. Губернатор штата заявил, что это "гарантированная защита от возможности Кремниевой долины ограничивать свободу слова, мысли и контента". Аналогичные законопроекты сейчас находятся на рассмотрении и в других штатах. Этот вопрос обострился после того, как были заблокированы сразу несколько аккаунтов, принадлежавших экс-президенту США Дональду Трампу. Это произошло после штурма его сторонниками здания Конгресса в начале января.

В США продолжаются акции в честь Джорджа Флойда, который ровно год назад погиб от рук полицейского. Люди выходят на улицы с требованиями принять закон о полицейской реформе. Документ уже одобрен Палатой Представителей, но пока не прошел через Сенат. Поправки предусматривают запрет на удушающие приемы при задержании, внезапные обыски без предупреждения по делам о наркотиках. Накануне митинги прошли достаточно мирно, но на 25 мая запланированы самые массовые манифестации, и полицейские готовятся к возможным беспорядкам. Преступник-рецедивист Флойд погиб при задержании 25 мая прошлого года. При этом у полицейских был ордер на его арест.