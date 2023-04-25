Новая волна столкновений противников пенсионной реформы с полицией прокатилась по Франции

По Франции прокатилась новая волна столкновений противников пенсионной реформы с полицейскими. На этот раз демонстранты собрались на вокзале Лиона, куда на поезде должен был прибыть министр народного просвещения Папа Ндиайе.

Полицейским пришлось выводить чиновника из вагона под конвоем. Поняв, что министру удалось скрыться, протестующие отправились в центр города бить витрины и кидать в стражей порядка булыжники и пустые бутылки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.