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Принца Гарри посадят на задние ряды во время коронации его отца Карла III

Принца Гарри посадят на задние ряды во время коронации его отца Карла III

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Не только королевский протокол, но и межличностные отношения в семье учитывают организаторы коронации Карла III. Так, принца Гарри будут держать подальше от родственников – на 10 рядов.

Так пишет The Sun, ссылаясь на бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррела. По его словам, это сделано, чтобы дать Гарри возможность незаметно покинуть церемонию при желании, не привлекая внимания журналистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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