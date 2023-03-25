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Недовольные вкладчики вышли на митинг к зданию Центробанка в Ливане

Недовольные вкладчики вышли на митинг к зданию Центробанка в Ливане

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Недовольные вкладчики вышли на митинг к зданию Центробанка в Ливане. Демонстранты жгли шины и стреляли петардами в стены и окна здания. Протестующие назвали себя партией вкладчиков и обвинили учреждение в преступлениях против народа. Требуют прекратить трогать их депозиты. В район, где расположены банки, стягивают военных и полицию.

Страна находится в глубоком финансово-экономическом кризисе больше трех лет. Банковская система практически парализована.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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