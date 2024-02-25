На железнодорожные пути в Польше высыпали украинское зерно

В Польше на железнодорожные пути высыпали украинское зерно. По предварительным оценкам, на дороге оказалось 160 тонн продукции. Сейчас полиция выясняет, кто и почему вскрыл несколько вагонов. Польские фермеры уже несколько недель митингуют против ввоза в страну дешевой украинской сельхозпродукции. По мнению аграриев, это приводит к снижению стоимости их зерна и разорению ферм в Польше. Протестующие перекрывают границы и железно-дорожные пути по всей стране.

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