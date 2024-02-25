Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 22:30

В мире

На железнодорожные пути в Польше высыпали украинское зерно

На железнодорожные пути в Польше высыпали украинское зерно

Новости мира: антиправительственная акция в Израиле закончилась задержаниями

Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Тель-Авиве

Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Израиле

Новости мира: масштабный пожар произошел в жилом доме в Китае

Новости мира: пожар охватил 30-этажный жилой комплекс в Китае

Новости мира: военный вертолет "Апач" разбился в США

Новости мира: во Франции фермеры прорвали оцепление выставки, на которую прибыл Макрон

Новости мира: более 20 паломников погибли в аварии в Индии

Новости мира: британские инженеры научили робота реагировать на свое отражение в зеркале

В Польше на железнодорожные пути высыпали украинское зерно. По предварительным оценкам, на дороге оказалось 160 тонн продукции. Сейчас полиция выясняет, кто и почему вскрыл несколько вагонов. Польские фермеры уже несколько недель митингуют против ввоза в страну дешевой украинской сельхозпродукции. По мнению аграриев, это приводит к снижению стоимости их зерна и разорению ферм в Польше. Протестующие перекрывают границы и железно-дорожные пути по всей стране.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика