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25 февраля, 17:30

В мире

Новости мира: антиправительственная акция в Израиле закончилась задержаниями

Новости мира: антиправительственная акция в Израиле закончилась задержаниями

Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Тель-Авиве

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Более двух десятков человек задержали в Тель-Авиве во время антиправительственной демонстрации. При этом около военной базы, где находится штаб-квартира Минобороны Израиля, собрались сотни человек. Участники акции потребовали переговоров с палестинским движением ХАМАС, а также отставки правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Тем временем в австралийском штате Виктория в результате лесных пожаров уничтожены шесть жилых домов. Об этом заявил местный министр по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось, что из зоны бедствия эвакуированы порядка двух тысяч человек.

Кроме того, Александр Лукашенко допустил, что может пойти в следующем году на новый президентский срок. В день выборов в парламент Лукашенко заявил, что "чем больше Запад будет напрягать общество", тем "быстрее он пойдет на эти выборы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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