Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Израиле

В Тель-Авиве задержали более 20 человек во время антиправительственной демонстрации. Об этом сообщила местная полиция. Сотни человек собрались около военной базы, где находится штаб-квартира Минобороны Израиля. Для разгона людей силовики применили водометы. Участники акции требовали переговоров с представителями палестинского движения ХАМАС, а также отставки правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Сотни сербов приняли участие в акции в поддержку России. Они собрались в Белграде около памятника Николаю II, а потом прошли по центральным улицам. Люди выкрикивали лозунги в поддержку спецоперации на Украине и говорили о солидарности с Россией.

Претендент на пост президента США Дональд Трамп спародировал внезапные "отключения" своего соперника – Джо Байдена. Выступая на трибуне перед избирателями он изобразил как действующий президент замирает на несколько секунд, а затем начинает здороваться с невидимыми людьми.

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