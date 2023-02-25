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25 февраля, 22:15

В мире

В Румынии депутат подключился к заседанию прямо из душа

В Румынии депутат подключился к заседанию прямо из душа

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В Румынии депутат подключился к заседанию прямо из душа. Неловкая ситуация произошла во время онлайн-переклички местного совета Сектора 1, административной единицы Бухареста.

Социал-демократ случайно включил камеру и предстал перед коллегами обнаженным. Свою оплошность депутат заметил не сразу. Он несколько секунд стоял на одном месте и всматривался в экран, пока советники не засмеялись.

В итоге депутат подал в отставку и публично извинился. Он объяснил, что душ принимал из-за сильного насморка, чтобы согреться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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