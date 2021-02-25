Страны ЕС продолжают вводить новые коронавирусные ограничения

В Евросоюзе вакцинация идет медленно, а заболевших становится все больше. Из-за этого многие страны продолжают вводить новые ограничения.

Власти Финляндии объявили локдаун с 8 марта на три недели. В Швеции рестораны должны будут закрывать уже с 20:30, еще меньше людей будут пускать в магазины и фитнес-залы.

В Греции и Италии строгие санитарные меры пока без изменений. А вот в Германии власти решили в некоторых регионах открыть школы и парикмахерские. Салоны красоты скоро планируют заработать и в Бельгии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.