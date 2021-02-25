Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении шествия своих сторонников по Еревану и с таким же предложением обратился к оппозиции.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.