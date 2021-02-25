Пашинян назвал условие своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время митинга в Ереване назвал условие своей отставки.

"Вопрос моего ухода должен решить только народ", – отметил он.

Премьер добавил, что оппозиции была предложена возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но они этим воспользовались, чтобы радикализировать ситуацию.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.