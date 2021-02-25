Финляндия введет трехнедельный локдаун – СМИ

Финляндия введет локдаун на три недели – с 8 по 28 марта. Об этом сообщают местные СМИ.

Власти страны приняли такое решение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Согласно решению правительства, в этот период учащиеся средних и старших классов будут переведены на дистанционный формат обучения. Приостановят все групповые занятия для детей старше 12 лет.

В парламент внесут предложение о закрытии предприятий общепита в большинстве регионов. Они смогут работать на доставку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.