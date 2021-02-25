Увольнение главы Генштаба Армении спровоцировало протесты в Ереване

В Ереване начались столкновения сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна. Люди вышли на улицы после увольнения начальника Главного штаба республики.

Служба национальной безопасности уже призвала соотечественников воздерживаться от противоправных действий и не поддаваться на провокации. Сам премьер возглавил шествие своих сторонников. По улицам города он шел вместе с сыном, министрами и многочисленными сторонниками, которые кричали: "Никол – премьер!".

Пашинян заявил, что армянская армия ему подчиняется, а требование Вооруженных сил о его отставке было эмоциональным решением.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Пашинян пригласил своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства.

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.