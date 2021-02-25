Пашинян назвал ситуацию в Армении управляемой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики. Он назвал ситуацию в стране управляемой, а заявление военных эмоциональной реакцией.

По его словам, Вооруженные силы Армении подчиняются народу и президенту.

Известно, что противники Пашиняна собрались у здания Минобороны. Волнения начались после увольнения Главы Генштаба Армении. Пашинян освободил его от должности после того, как тот призвал к отставке премьера и правительства. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.