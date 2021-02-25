Жители Еревана блокируют улицы с требованием отставки премьера

В Армении протестующие начали блокировать улицы в Ереване, движение парализовано. Противники Никола Пашиняна собираются у здания Минобороны. Сам премьер-министр сейчас находится в доме правительства.

Волнения начались из-за увольнения главы Генштаба республики. Оник Гаспарян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. В ответ премьер выступил в прямом эфире на своей странице в Facebook. Он назвал слова Гаспаряна попыткой военного переворота и освободил его от должности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.