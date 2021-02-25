Пашинян освободил от должности главу Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника Главного штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, который ранее потребовал отставки премьера и правительства республики.

О своем решении Пашинян сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook, назвав слова Гаспаряна попыткой военного переворота. Премьер призвал военных продолжить охранять границы и не терять бдительность, а своих сторонников пригласил собраться на площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства. Он намерен обратиться к нации.

Люди и правда выходят на улицу, но, как сообщают СМИ, в поддержку заявления Генштаба. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.