В США оценили ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия

Ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия стоил американским налогоплательщикам 519 миллионов долларов. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на записи расходов федеральных и местных властей.

Согласно этим данным, траты росли ежедневно: государственные структуры тратили бюджетные средства для того, чтобы реагировать на действия Трампа и его сторонников. Пришлось усилить охрану членов избирательных комиссий в ответ на угрозы, оплатить судебные пошлины по десяткам исков, а также восстановить работу после митингов у Капитолия. На его ремонт, как считают архитекторы, уйдет 30 миллионов долларов.

480 миллионов долларов выделили, чтобы развернуть силы национальной гвардии в Вашингтоне, а 28 миллионов долларов – чтобы обеспечить безопасность Джо Байдена во время инаугурации.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки. После этого к инаугурации нового президента в Вашингтон привезли тысячи бойцов Нацгвардии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.