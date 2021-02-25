Беспорядки в Испании продолжаются девятый день

11:15
В Испании девятый день продолжаются беспорядки. Кадры противостояния митингующих и полиции выкладывают в Сеть.
На кадрах видно, как людей загоняют в узкий проулок, с одной стороны стоит колонна машин с мигалками, с другой стороны – полицейские с дубинками. Пользователь, который выложил это видео в Сеть, назвал происходящее "Барселонским котлом". В итоге толпу развернули в еще более узкий уличный проход – люди убегают, получая удары дубинками.
Помимо столицы, протесты прошли и в других городах. Демонстранты жгли мусорные баки, били витрины магазинов и строили баррикады. Полицейским тоже досталось – их забросали камнями и бутылками.
Протесты начались после ареста местного рэпера. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление короля. Левые радикалы Каталонии с таким решением не согласны и требуют отменить наказание. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: