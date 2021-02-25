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В мире

11:15

Беспорядки в Испании продолжаются девятый день

за рубежом происшествия видео Вероника Иващенко

В Испании девятый день продолжаются беспорядки. Кадры противостояния митингующих и полиции выкладывают в Сеть.

На кадрах видно, как людей загоняют в узкий проулок, с одной стороны стоит колонна машин с мигалками, с другой стороны – полицейские с дубинками. Пользователь, который выложил это видео в Сеть, назвал происходящее "Барселонским котлом". В итоге толпу развернули в еще более узкий уличный проход – люди убегают, получая удары дубинками.

Помимо столицы, протесты прошли и в других городах. Демонстранты жгли мусорные баки, били витрины магазинов и строили баррикады. Полицейским тоже досталось – их забросали камнями и бутылками.

Протесты начались после ареста местного рэпера. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление короля. Левые радикалы Каталонии с таким решением не согласны и требуют отменить наказание. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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