Новости мира: французские фермеры пообещали заблокировать Париж 26 января

Французские фермеры пообещали с пятницы, 26 января, заблокировать Париж. Об этом сообщают местные информ-агентства. Дороги к столице планируют перекрыть, если со стороны правительства не будет ничего сделано для решения проблемы аграриев. Фермеры недовольны большими объемами дешевых импортных продуктов, а также налогом на топливо.

В Аргентине прошла всеобщая забастовка против политики президента Хавьера Милея. На манифестацию у здания конгресса вышли тысячи человек. Авиакомпании отменили несколько сотен рейсов по всей стране. Протестующие недовольны тем, что правительство собирается принять закон, который введет режим жесткой экономии, приватизировав крупные компании и сократив финансирование бюджетников.

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