Транспортный самолет совершил экстренную посадку в Турции

В Турции экстренную посадку совершил транспортный самолет ВВС. Технические проблемы на борту начались, как только он вылетев с базы в городе Кайсери. В итоге пилотам удалось посадить воздушное судно на грунт в поле.

Тем временем в Израиле протестующие перекрыли дорогу гуманитарному конвою, следовавшему в сектор Газа. Жители Израиля требуют, чтобы сначала освободили около сотни заложников, находящихся в анклаве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.