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25 января, 15:00

В мире

Транспортный самолет совершил экстренную посадку в Турции

Транспортный самолет совершил экстренную посадку в Турции

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В Турции экстренную посадку совершил транспортный самолет ВВС. Технические проблемы на борту начались, как только он вылетев с базы в городе Кайсери. В итоге пилотам удалось посадить воздушное судно на грунт в поле.

Тем временем в Израиле протестующие перекрыли дорогу гуманитарному конвою, следовавшему в сектор Газа. Жители Израиля требуют, чтобы сначала освободили около сотни заложников, находящихся в анклаве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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