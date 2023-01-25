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17:45

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Бангладешский школьник забрался в контейнер во время игры в прятки и оказался в Малайзии

Бангладешский школьник забрался в контейнер во время игры в прятки и оказался в Малайзии

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Школьник из Бангладеша забрался в контейнер во время игры в прятки и заснул в своем укрытии. Рабочие ребенка не заметили и погрузили контейнер на корабль, который отправился в Малайзию.

Мальчик провел шесть суток в полной темноте без еды и воды, пока судно не разгрузили в Малайзии. Ребенка с истощением нашли сотрудники малайзийского порта при разгрузке. Его уже доставили в местную больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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