В Таиланде потребовали разобраться с туроператорами, которые предлагают услуги кортежа

Вице-премьер Таиланда недоволен тем, как встречают туристов в стране и потребовал разобраться. Там для гражданки Китая и ее матери в Паттайе организовали кортеж. Пока гостьи ехали в такси, полицейские с мигалками расчищали им дорогу.

Такой сервис обошелся в 16 тысяч бат или 35 тысяч рублей. Об этом рассказала туристка, приложив видео необыкновенной поездки. Она уточнила, что услугу ей предложили при покупке тура.

По кадрам уже опознали сотрудников туристической полиции и дорожной инспекции. Руководство страны назвало происшедшее позором. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.