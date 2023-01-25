В Барселоне пройдут несколько протестов на этой неделе

Барселона на этой неделе парализована протестами. Увеличения штата, зарплат и инвестиций в свои сферы требуют от властей медики, преподаватели, студенты и адвокаты. Только врачей за три дня на улицы выйдет около 25 тысяч, все они недовольны высокой нагрузкой. 25 и 26 января вместо кафедр преподаватели выйдут на митинги, к ним присоединятся студенты.

Кроме того, в Барселоне состоится протест таксистов. 25 января с 10:00 до 14:00 в знак протеста они оставят свои машины на центральной улице Гран Виа. Это их последний аргумент против того, что правительство региона выдало больше тысячи лицензий одному из транснациональных агрегаторов.

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