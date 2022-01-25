В Киеве депутаты Верховной Рады сбегают со своих рабочих мест через подземный переход. Они боялись, что толпа предпринимателей прорвется в здание.

Во вторник киевская полиция сумела отбить штурм. Пострадали 18 силовиков и трое митингующих. 20 участников задержаны. Толпу жестко оттесняли. Пришлось пустить слезоточивый газ.

Изначально митинг планировали как мирный протест предпринимателей малого бизнеса. Как и во время Майдана 8 лет назад, было много приезжих из регионов. Они хотят сохранить упрощенную систему налогооблажения, смягчить ковидные ограничения и отменить обязательное использование кассовых аппаратов.

Когда активисты повесили наклейку на пункт обмена валют, инкассатор испугался и открыл предупредительный огонь. Протестующие объявили акцию бессрочной. Обещали собраться утром в среду. Продолжать планируют до тех пор, пока к ним не выйдут депутаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.