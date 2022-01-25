Капитан самолета казахских авиалиний разыграл пассажиров. Он сообщил пассажирам, что перевозчик разыгрывает бесплатное путешествие из Алма-Аты в Нурсултан пешком. Отправятся в путь все, кто без масок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.