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24 декабря, 07:45

В мире

Новости мира: смертный приговор в Китае

Новости мира: смертный приговор в Китае

Новости мира: на Гавайях проснулся опасный вулкан Килауэа

Американская студия анимации Pixar убрала сюжет о смене пола из нового мультсериала

Трамп пообещал придерживаться политики признания двух полов

Игрушка в виде плюшевого печенья набирает популярность в США

Новости мира: Трамп пообещал, что при нем в стране официально будет два пола

Новости мира: в Бразилии обрушился автомобильный мост

Новости мира: 38 человек погибли в результате ДТП в Бразилии

Новости мира: в Германии машина врезалась в толпу на рождественской ярмарке

Новости мира: автомобиль въехал в людей на рождественской ярмарке в Магдебурге

В Китае суд приговорил к смертной казни водителя, въехавшего в толпу возле школы. В результате инцидента пострадали 30 человек, из которых 18 – ученики. Исполнение наказания отложено на два года.

В порту Стамбула перевернулся контейнеровоз под флагом Коморских островов. Все 15 членов экипажа эвакуированы, вокруг судна установлены плавучие барьеры для предотвращения утечек.

Во Франции Анжелик Ангарни-Филопон, ставшая "Мисс Франция", подверглась нападкам в Сети из-за своего внешнего вида. Однако победительница заявила, что игнорирует критику.

На Гавайях вулкан Килауэа начал шестое извержение с 2020 года. Лавовые потоки пока не представляют опасности, но объявлен красный авиационный код из-за возможных выбросов водяного пара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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