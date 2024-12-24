Новости мира: смертный приговор в Китае

В Китае суд приговорил к смертной казни водителя, въехавшего в толпу возле школы. В результате инцидента пострадали 30 человек, из которых 18 – ученики. Исполнение наказания отложено на два года.

В порту Стамбула перевернулся контейнеровоз под флагом Коморских островов. Все 15 членов экипажа эвакуированы, вокруг судна установлены плавучие барьеры для предотвращения утечек.

Во Франции Анжелик Ангарни-Филопон, ставшая "Мисс Франция", подверглась нападкам в Сети из-за своего внешнего вида. Однако победительница заявила, что игнорирует критику.

На Гавайях вулкан Килауэа начал шестое извержение с 2020 года. Лавовые потоки пока не представляют опасности, но объявлен красный авиационный код из-за возможных выбросов водяного пара.

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