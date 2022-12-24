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24 декабря, 19:30

В мире

Вифлеем впервые после пандемии принял тысячи паломников

Вифлеем впервые после пандемии принял тысячи паломников

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Вифлеем впервые после пандемии принял тысячи паломников. Верующие со всего мира собираются в городе, где по преданию родился Иисус Христос, в рождественский сочельник. В последние два года туристам путь туда был закрыт.

В этом году отели снова переполнены. Днем там были торжественные мероприятия на старинной площади, по району маршировали оркестры с барабанами и волынками. А позже на полночную мессу должен прибыть патриарх Иерусалима. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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