Вифлеем впервые после пандемии принял тысячи паломников. Верующие со всего мира собираются в городе, где по преданию родился Иисус Христос, в рождественский сочельник. В последние два года туристам путь туда был закрыт.

В этом году отели снова переполнены. Днем там были торжественные мероприятия на старинной площади, по району маршировали оркестры с барабанами и волынками. А позже на полночную мессу должен прибыть патриарх Иерусалима. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

